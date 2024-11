Puntomagazine.it - Caivano: trucchi dei pusher per nascondere la droga, doppifondi in scarpe e lattine

Arrestato un uomo di 56 anni aper detenzione die occultamento, le prove nascoste nelle suole dellee inTraffico e spaccio dicorrono anche sul filo della logistica. Occultare e movimentare gli stupefacenti è sempre più complicato, complici i controlli capillari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.Il discorso non si applica solo ai grossi carichi ma anche alle piazze di spaccio sul territorio.Ne è testimonianza l’arresto dei Carabinieri di, nell’ambito di un presidio strutturato nel centro storico della cittadina a nord di Napoli.In manette ci è finito A. N., 56enne del posto già noto alle forze dell’ordine.Non è stato facile per i militari individuare le dosi, ingegnosi iper occultarle.Una parte era nascosta in una lattina, modificata affinché all’esterno non suscitasse sospetti, con un doppio fondo per collocare la cocaina.