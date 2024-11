Oasport.it - Basket, colpo a sorpresa di Reggio Emilia: arriva in Italia l’ex NBA Kenneth Faried

Leggi su Oasport.it

piazza un sorprendentedi mercato e annuncia di aver trovato un accordo fino al termine di questa stagione con. Approda dunque per la prima volta inil centro americano classe 1989 con alle spalle quasi 500 partite tra regular season e playoff NBA, oltre alla partecipazione con la maglia di Team USA ai Mondiali del 2014.“Sono davvero emozionato di poter proseguire la mia carriera ined avere l’opportunità di mostrare tutte le mie abilità con la maglia di. Questa squadra ha una grande cultura ed i suoi tifosi, da quel che ho saputo, partecipano con enorme energia alle partite. A maggior ragione, date queste premesse, voglio mettere a disposizione del Club tutta la mia determinazione e la mia durezza sul parquet, in modo che la comunità reggiana possa fin da subito accogliermi come uno di loro“, le parole di