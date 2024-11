Biccy.it - Barbara Alberti si schiera tra Fedez e Chiara e analizza: “Terrificante”

Leggi su Biccy.it

nei giorni scorsi ha condiviso in una storia Instagram una parte di un brano di Dargen D’Amico e in molti hanno pensato che fosse una frecciatina rivolta aFerragni, che di recente è uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera. Di questo ieri Alberto Matano ha parlato a La Vita in Diretta con Silvana Giacobini, Alessandra Mussolini e.Han salido a la luz nuevas imágenes deFerragni y Giovanni Tronchetti Provera (heredero de la familia Pirelli) haciendo vida de pareja en Milán Oggi y Gaia Brunelli pic.twitter.com/G854evKa1N— Alba Medina (@Srtacotilleo) November 18, 2024e l’analisi su.La Mussolini si è fermata al doppio cognome del nuovo partner della Ferragni: “Guardate che è incredibile.