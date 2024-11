Lettera43.it - Autostrade, al via Smart logistics per una mobilità sempre più efficiente e innovativa

Ha preso il via mercoledì 27 novembre 2024, il progetto promosso daper l’Italia con l’obiettivo di identificare i principali fabbisogni dei maggiori player del mercato del trasporto merci e della logistica nazionale e condividere con loro le migliori soluzioni volte a implementare nuovi servizi di, anche digitali, nonché ottimizzare quelli già esistenti per efficientare e rendere più competitiva la logistica e i processi che la regolano. Il mercato logistico ha un peso importante nell’economia nazionale, con un’incidenza sul Pil del 9 per cento (in crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2019), ed è costituito da circa 80 mila aziende conto terzi, con un fatturato complessivo superiore ai 110 miliardi di euro. A queste si aggiungono oltre 73 mila autotrasportatori e circa 3 mila gestori di magazzino.