Ilfattoquotidiano.it - Assemblea permanente dei precari del Cnr: occupata la sede centrale a Roma per chiedere la stabilizzazione

“Da qui non ci muoviamo finché non avremo garanzie per la completadei circa quattro mila lavoratoridel nostro ente”. A lanciare la “sfida” al Governo sono i lavoratori assegnisti e a tempo determinato del Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche. Da questa mattina hanno deciso di “occupare” ladi fronte alla “Sapienza” diperl’avvio di un percorso dipossibile – a detta loro – grazie all’articolo 20 del decreto legislativo 75/2017, la cosiddetta “Legge Madia”, prorogata per gli enti pubblici di ricerca fino al 31 dicembre 2026 dall’articolo 6 comma 8-quater del Dl 198/2022.Oggi sono arrivati in piazzale Aldo Moro circa duecentoda tutto il Paese per un’proclamata da Flc Cgil e Uil Scuola Rua che da mesi chiedono con la Cisl (che non ha partecipa alla protesta) di incontrare la presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza.