Anteprima24.it - Assalto agli sportelli bancomat: stretta delle Forze dell’Ordine

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI recenti furti che hanno colpito alcuniATM nei comuni di Calabritto e Calitri sono stati al centro dell’attenzione durante l’ultima riunione tecnica di coordinamento, tenutasi in Prefettura, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso con la partecipazione del Sig. Questore e dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.Sebbene con riferimento a tali fattispecie, in questo territorio, non si registrano particolari criticità, nel corso dell’incontro il Prefetto ha evidenziato l’esigenza di mantenere alta l’attenzione rispetto a siffatte tipologie di reato, spesso messe a segno in modo seriale ed in rapida successione da autori provenienti da province limitrofe.E’ stata, pertanto, disposta, in seno al Comitato, un’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, al fine di rafforzare il livello di sicurezza nelle aree maggiormente interessate da tali episodi criminali.