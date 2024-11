Gaeta.it - Achille Lauro sorprende gli studenti universitari parlando di metaverso e beneficenza

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo dele delle nuove tecnologie ha catturato l’attenzione di molti artisti, enon fa eccezione. Durante un seminario organizzato dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata, il cantante ha condiviso le sue esperienze nel campo musicale e virtuale, offrendo spunti interessanti e riflessioni sulla sua carriera. Questo evento ha unito cultura e innovazione, coinvolgendoe professionisti del settore.e il: una nuova dimensioneNel corso della sua partecipazione,ha descritto il suo approccio al, evidenziando come la sua avventura in questo spazio virtuale sia iniziata nel 2021. Attraverso un innovativo gioco a punti e premi, gli utenti hanno avuto la possibilità non solo di ascoltare la sua musica, ma anche di collezionare accessori legati ai suoi iconici look indossati in svariate esibizioni, tra cui quella sul palco di Sanremo.