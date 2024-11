Ilfattoquotidiano.it - Voto di fiducia a Von der Leyen, M5s attacca Meloni e il Pd: “Euroinciucio a Bruxelles. La premier ha tradito gli elettori”

Un “” che segna una nuova frattura tra Pd e Movimento 5 stelle. A dichiararlo, poco dopo la diffusione dei risultati sulper la Commissione Ursula bis, è stato il leader Giuseppe Conte con un post che sembrava un attacco a Giorgiama che, in realtà, segnava la distanza innanzitutto con i dem: “aveva detto ‘mai con la sinistra a Roma e a’ e invece oggi ha votato con il centrosinistra a favore della Commissione von der. Hagli. Il M5s mantiene l’impegno solenne preso alle elezioni: abbiamo votato no a questa Commissione europea. Per chi non vuole capire: questo vuol dire essere progressisti, essere indipendenti”. E poi, sulla stessa lunghezza d’onda, i deputati europei M5s e anche l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Che anzi ha rilanciato: “È proprio ai colleghi del Pd che mi rivolgo – ha detto in Aula la vicepresidente M5s – ma vi rendete conto che avete premiato con il vostroin Europa una persona che l’Italia l’ha già tradita? Io non dimentico che non è la prima volta” che “tradite l’Italia” con le scelte in Ue.