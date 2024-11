Un milione per l’integrazione dei bimbi Rom | la Lega attacca il comune di Reggio Emilia ma il progetto ha il timbro del governo

Leggi su Open.online

Undi euro perdi bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti. È la cifra stanziata per il prossimo triennio daldiche ha mandato su tutte le furie della. «Ci sono bambini di Serie A e bambini di serie B. Perché le famiglie Rom e Sinti possono beneficiare di contributi pubblici mentre le famiglie reggiane no?», hato il capogruppo del Carroccio Alessandro Rinaldi. L’accusa è chiara: una presunta «discriminazione» nei confronti dei bambini italiani e uno «spreco di denaro pubblico». Le critiche di Rinaldi, però, sembrano ignorare un punto fondamentale: quei fondi, come ha replicato l’assessora al Welfare Annalisa Rabitti, sono vincolati. «Non si sarebbero potuti utilizzare per nessun altro scopo», ha risposto Rabitti, facendo riferimento alle condizioni fissate dal ministero per il loro utilizzo.