Tajani | Avanti sullo Ius Italiae

22.27 Forza Italia andràIusper concedere la cittadinanza ai figli di non italiani che frequentano per 10 anni la scuola in Italia. Questo è quanto ha assicurato il vicepremier Antonioa 'Il cavallo e la torre' su Rai3. "E' una proposta di buon senso, anche la Lega si convincerà", ha aggiunto il vicepremier.Ius Sanguinis,cioè la concessione della cittadinanza italiana a chi ha un antenato italiano,ha detto che la norma verrà cambiata anche a causa di truffe che ci sono state.