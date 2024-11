Notizie.com - Streaming pirata, il business da 250 milioni di euro. Com’era organizzato il più grande giro al mondo con i server fino a Hong Kong

Undici arresti, centinaia di perquisizioni e sequestri in quasi tuttapa per smantellare il piùcircuito di pirateria audiovisiva 27 novembre. Si chiama Taken Down ed è l’operazione eseguita dalla polizia di Stato, che ha portato alla luce un sistema diillegale che riusciva ad arrivare ad oltre 22di utenti. Undi affari mondiale di oltre 250di. Sequestrate criptovalute per oltre 1 milione e 650milae contanti per più di 40mila, ritenuti il guadagno dei reati commessi., ilda 250diil piùalcon i(Polizia Postale) – notizie.comPiù di 270 operatori della polizia postale hanno effettuato 89 perquisizioni in quindici Regioni italiane e altre 14 nel Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania, Croazia e Cina con la collaborazione dei colleghi stranieri e il coordinamento dijust edpol, nei confronti di 102 persone.