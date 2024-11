Lanazione.it - Sequestro di persona: due arresti. Anziani di Bettolle chiusi in camera, i ladri scappano con i gioielli

Leggi su Lanazione.it

Siena, 27 novembre 2024 – Duedierano statiinda letto dai, nel gennaio scorso. Sono serviti circa dieci mesi ai carabinieri, coordinati dalla procura di Siena, per scoprire chi era entrato nella loro abitazione per rubare. Due giovanissimi di 20 e 21 anni, che si trovano adesso in carcere. Per aver commesso questa rapina, condiappunto, oltre a numerosi furti in appartamento. Questi ultimi commessi però nelle province di Firenze, Prato e L’Aquila, secondo gli investigatori anche a Viterbo e Roma. I malviventi, hanno ricostruito i militari della stazione di, la frazione di Sinalunga dove la coppia abita, si erano introdotti in casa con l’idea di rubare. I coniugi, 78 e 79 anni, erano stati a fare la spesa. Rientrando, ancora non era buio, hanno visto aperto, iavevano forzato una porta-finestra.