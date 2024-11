Thesocialpost.it - Scontro mortale a Perugia: perde la vita una 30enne, feriti tre passeggeri

Leggi su Thesocialpost.it

Un terribile incidente ha scosso la comunità di Passignano sul Trasimeno. Una ragazza di 30 anni ha perso lamartedì sera, intorno alle 20.30, in unofrontale avvenuto all’ingresso del paese.Leggi anche: Rimini, ex consigliere FI Massimo Crivellari, muore in un incidente stradale: aveva 49 anniLa giovane, residente a, viaggiava in direzione del capoluogo. Per ragioni ancora da chiarire, la sua auto ha urtato contro il muraglione della ferrovia, finendo nella corsia opposta e schiantandosi contro un’altra vettura. L’impatto è stato devastante. Nell’altra auto si trovavano un uomo di 70 anni e due minorenni. Tutti e tre sono rimastigravemente e sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di.Si indaga sulla dinamica dell’incidenteI soccorritori del 118 hanno raggiunto rapidamente il luogo dello, ma per lanon c’è stato nulla da fare.