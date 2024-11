Ultimouomo.com - Questa droga che si chiama Racing

Leggi su Ultimouomo.com

L’assalto del Cruzeiro è disperato e confusionario come tutti gli attacchi degli ultimi minuti quando hai un gol da recuperare. Non manca che una manciata di giri di lancetta al fischio finale dell’atto conclusivo della Copa Sudamericana, e gli equilibri sono saltati: si gioca a quel gioco che più che al calcio somiglia ai racchettoni in spiaggia quando ci si sta un po’ stufando.La difesa delrespinge, la palla giunge a centrocampo dove Nardoni la spizza di testa. Tra sé e la porta brasiliana, ora, il colombiano Roger Martínez ha la sterminatezza della pampa di fronte alla quale si sono ritrovati i primi piemontesi quasi un secolo e mezzo prima, quando hanno cominciato a piantare noccioli (avellanas in spagnolo) in quella propaggine di Buenos Aires che sarebbe poi diventata Avellaneda.