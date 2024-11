Iodonna.it - Prosegue la celebrazione dei talenti scoperti dal talent show di Maria De Filippi

Leggi su Iodonna.it

Il viaggio nella storia di Amici diDe Filippi e dei suoi protagonisti di maggior successo continua. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di This is me, condotta da Silvia Toffanin. Anche questa settimana saranno decine gli ospiti accolti in studio, in gran parte artisti lanciati dalin oltre due decenni di onorata carriera. Protagonisti delle edizioni del passato e anche di quelle più recenti, che si sono imposti sulla scena italiana nella discografia, nel ballo e in televisione. A tu per tu con Sarah Toscano, la vincitrice di “Amici 23”: «Sono fiera di me» X Leggi anche › Silvia Toffanin lancia “This is me”, programma che celebra gli ex concorrenti di “Amici” This is me, ospiti seconda puntata stasera su Canale 5Tra quelli annunciati, Alessandra Amoroso, Giordana Angi, Vincenzo Di Primo, Vincenzo Durevole, Gaia, Umberto Gaudino, Holden, LDA, Andreas Müller, Annalisa, Giulia Stabile, Sarah Toscano e Anbeta Toromani.