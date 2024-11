Game-experience.it - PlayStation Plus Essential, Sony ha annunciato i giochi di Dicembre 2024 per PS5 e PS4

Leggi su Game-experience.it

Interactive Entertainment hadidi, rivolti come sempre agli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento al tier meno costoso del servizio su PS5 o PS4Diamo un’occhiata qui sotto ai treche comporranno la line-up del PSdel mese prossimo:It Takes Two PS4, PS5Aliens: Dark Descent PS4, PS5Temtem PS5Il colosso giapponese ha precisato che i tresaranno scaricabili per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento dalla giornata di martedì 3.Consigliamo di scoprire anche idi Novembredel, che ricordiamo saranno riscattabili ancora per pochi giorni e nello specifico fino a martedì 3. Inoltre segnaliamo che nei giorni scorsiha rilasciato anche i titoli di Novembre delExtra e Premium.