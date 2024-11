Pagelle Bologna-Lille 1-2 voti e tabellino Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, con iai protagonisti e ildella sfida valida per la quinta giornata della. Niente da fare per gli uomini di Vincenzo Italiano, che perdono un’altra partita e rischiano di dover dire definitivamente addio al sogno di un posto almeno ai playoff. In una partita in cui Skorupski si è rivelato un vero e proprio muro, il portiere polacco non può nulla al 44? quando Mukau sblocca il risultato in un’azione nata da un rinvio di Posch che ha sbattuto su Beukema. Nella ripresa, Lucumì pareggia i conti con il primo gol con la maglia del, a cui risponde subito ancora Mukau.(4-3-3): Skorupski 8; Posch 5.5 (40? st Holm sv), Beukema 5.5, Lucumì 6.5, Lykogiannis 6.5 (23? st Miranda 6); Fabbian 5.5 (30? st Castro 6), Freuler 6, Ferguson 6; Orsolini 5 (23? st Odgaard 5.