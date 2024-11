Ilgiorno.it - Padre si schianta e muore mentre torna a casa dalla famiglia: chi era Fabio Not

TAVAZZANO CON VILLAVESCO – Lodivecchio piange il 53enneNot. Sposato, papà di una ragazzina preadolescente, l’uomo lavorava al supermercato Esselunga di Pantigliate (Milano) e stavando adopo il turno di lavoro quando, un terribile incidente, lo ha portato via ai suoi cari. La moglie è conosciuta in paese, unaperbene. Sono anni che i coniugi abitano a Lodi Vecchio. Il drammatico schianto è avvenuto poco dopo le 21 di lunedì, lungo la variante alla via Emilia in territorio di Tavazzano. “Il dramma colpisce una bellissima– ha riflettuto ieri il sindaco Lino Osvaldo Felissari –. Sono molto dispiaciuto. C’è cordoglio all’interno della nostra comunità. Siamo vicini alla”. Incidente a Tavazzano: scontro frontale fra due auto, un morto Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, lo schianto è avvenuto in modo frontale e sarebbe stato provocato da un sorpasso (le responsabilità sono al vaglio, ma pare che la vittima non abbia colpe).