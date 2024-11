Lanazione.it - Obiettivo continuità. I Cavalieri ci credono

"Gli errori si pagano a caro prezzo rispetto alle scorse stagioni e lo abbiamo capito a nostre spese nelle prime quattro partite. Con Milano ci eravamo dati l’di vincere e ci siamo riusciti. Vogliamo continuare a lavorare per portare a casa tutte le partite ’da portare a casa’ continuando su questa strada". E’ capitan Lorenzo Puglia a tirare le somme a pochi giorni dalla trasferta in Abruzzo deiUnion. Il 40-24 con cui iUnion hanno battuto il Rugby Milano al Chersoni di Iolo nello scorso turno, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/25, ha senz’altro rappresentato una boccata d’ossigeno: al gruppo mancava solo il conforto dei risultati, dopo una crescita prestazionale evidente che almeno contro Petrarca non era stata baciata dalla fortuna.