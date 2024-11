361magazine.com - Mediaset blocca l’ospitata di Giambruno a Belve?

Le ultime sull’attesa intervista Nella prima puntata della nuova stagione di “”, ci sarebbe dovuto essere Andrea, ex compagno del Premier, Giorgia Meloni e giornalista.Francesca Fagnani, in un’intervista a Corriere della Sera, aveva spiegato che si aspettava l’ok dell’azienda e che si sarebbe sorpresa se ci fossero stati problemi.Alcune fonti, però, al Fatto Quotidiano dicono che i vertici dinon vogliano dare l’autorizzazione alla messa in onda dell’intervista a.«Avete mai visto un calciatore che dà un’intervista a un giornale nemico parlando male della propria squadra?».Il timore più grande è quello che l’intervista possa essere un successo o che, visto che è stato messo ai margini dall’azienda possa dire qualcosa di non troppo gentile su