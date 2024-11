Gqitalia.it - Lo stile di Marcus Thuram è anche una questione di orologi

Leggi su Gqitalia.it

non è solo il talento che manda in visibilio i tifosi dell’Inter con i suoi gol, èun uomo di, uno di quei pochi che riesce a indossare il doppiopetto con la stessa nonchalance con cui dribbla gli avversari. Sul campo, punta alla rete; fuori, ai dettagli. E sì, tra questi dettagli, glioccupano un posto speciale.Chi ha un occhio allenato (e una discreta ossessione per i segnatempo) avrà notato chenon si accontenta del primoo che capita. La sua passione per i modelli di alta gamma è evidente: dai classici senza tempo ai pezzi più audaci,sceglie sempre qualcosa che si faccia notare, ma senza scadere nel pacchiano. È il classico esempio di uomo che sa che losi nasconde nei particolari – e che un buono può dire più di mille parole (o mille gol).