Oasport.it - LIVE Aston Villa-Juventus 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: finisce in pareggio, Martinez salva i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!22.54 Partita checon il brivido, fallo di Diego Carlos su Di Gregorio che rende inutile il gol di Rogers.che va vicino alla rete con Conceicao ma una parata da fenomeno dievita il gol vittoria bianconero.93?la partita,0-0.92? Rete annullata all’per fallo su Di Gregorio.92? Ultimo giro d’orologio.90? Tre minuti di recupero.88? Dentro Philogene, fuori Bailey nell’.86? Dentro Fagioli, fuori Thuram nella.84? Pronto anche Fagioli ad entrare.82?che prova il tutto per tutto.80? Fuori Yildiz e dentro Mbangula nella.78? Fuori Kamara e Watkins, dentro Duran e Barkley nell’