L'Europa impone altri limiti ai contanti: i nuovi importi massimi dei pagamenti e a partire da quando

Si parla sempre più spesso della lotta al contante come strumento per contrastare l’evasione fiscale e lo strapotere economico della criminalità organizzata. Per questoha deciso che limiterà ulteriormente iin. L’Ue ha infatti stabilito i futuriautorizzati. Per molti da ormai diversi anni l’utilizzo del contante è ridotto all’osso, privilegiando come metodo di pagamento le carte di credito, lo smartphone o altre tipologie dielettronici. Gli ultimi dati, però, rilevano che in realtà circa la metà delle transazioni è ancora effettuata utilizzando il contante. Per questo motivo l’Unione Europea ha deciso di intervenire per limitare ulteriormente icon soldi liquido. Quale sarà, quindi, il nuovo importo massimo consentito?Leggi anche: Auto elettriche e batterie, il colosso in bancarotta: il motivo e le conseguenze (per tutti)Iniziamo col dire che la novità sarà a partire dal 2027, e prevede che all’interno dei 27 Paesi dell’Unione Europea sia vietato qualsiasi pagamento inquando si acquistano beni o servizi di importo superiore a 10.