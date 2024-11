Sport.quotidiano.net - La storia. Biglia e Paletta, nuova avventura al servizio dei ragazzi dell’Aldini

Ormai per molti ex calciatori, che dopo la fine della carriera decidono di diventare allenatori, la decisione è semplice. Ignorano la gavetta e partono subito sulla panchina di una squadra importante. C’è ancora qualcuno che invece sceglie di cominciare dal basso e inizia lavita sportiva alla guida di coloro che rappresentano l’anima più pura del calcio: i. È il caso di Lucase Gabriel, che da circa una settimana sono i nuovi allenatori degli allievi Elite Under 17, uno dei più importanti club dilettantistici del pallone meneghino e protagonista di un solido legame con il Milan per quanto riguarda la crescita dei giovani. Proprio con la maglia rossonera nella stagione 2017-2018hanno rafforzato un’amicizia che anno dopo anno è diventata sempre più stretta, coinvolgendo le rispettive famiglie.