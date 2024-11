Ilfattoquotidiano.it - La banana di Cattelan venduta a sei milioni: uno schiaffo alla miseria

Non so se a voi piaccia l’arte contemporanea. A me molto, anche se trovo che alcuni eccessi, come quello di cui parlo qui, siano veramente indegni, scandalosi e forieri di vendetta. “Comedian”, un’opera d’arte di Maurizioche consiste in unaattaccata a un muro bianco con del nastro adesivo grigio, è statadi recente per 6,24di dollari da Sotheby’s.una prima volta nel 2019 per 120.000 dollari, l’opera rappresentava già all’epoca un esempio di esagerazione spropositata. La stima per quest’ultima asta, pubblicata in catalogo, era tra 1 e 1,5di dollari. È davvero una sempliceacquistata in un banco di frutta e verdura, come evidenzia la foto. Prima di ogni altra considerazione, sorge spontaneo pensare che le banane, notoriamente, dopo qualche giorno si anneriscono e poi marciscono.