Il drone Capri Falcon: nuovo strumento per la sorveglianza forense in Ucraina

Un'innovativa iniziativa vede l'antico Tribunale di Napoli come teatro della presentazione di un modernodi: il'. Quest'aeromobile senza pilota verrà utilizzato per documentare potenziali crimini di guerra e monitorare i rischi nucleari in. Questa donazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli è parte di un progetto più ampio che unisce competenze legali e tecnologie aerospaziali nell'ambito del supporto alle emergenze.Presentazione delpresso il tribunale di NapoliLa presentazione del '' è avvenuta nella sala 'Cafiero' del Tribunale di Napoli, con la partecipazione del console d'Maksym Kovalenko e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste.