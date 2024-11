Ilrestodelcarlino.it - I migliori ristoranti del Paese. Bottura re e premio speciale. Ecco gli altri modenesi al top

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alta ristorazione in abito lungo ieri sera agli Arcimboldi di Milano, per la presentazione della Guida ai 1000d’Italia dell’Espresso 2025. Una pubblicazione profondamente ripensata, che ha svelato i 1000del Belcensiti in guida, secondo i pareri del curatore Andrea Grignaffini, del vice Alberto Cauzzi e dei 50 ispettori in forma anonima. 70 nuovi ingressi e tante riconferme, tra grandi classici, insegne innovative ed etniche. L’Osteria Francescana sul podio più alto, con 19,5 ventesimi e 5 Cappelli: "Tre decenni nei qualici ha dimostrato che nulla è impossibile in cucina.Un ‘tutto’ al massimo grado, anche in quest’ultimo menu", pari merito con Le Calandre di Massimiliano Alajmo, Piazza Duomo di Enrico Crippa, Reale di Niko Romito. Ma alla Francescana va anche ilcome Miglior piatto dell’anno, con: "Da Gragnano a Bangkok".