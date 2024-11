Glieroidelcalcio.com - I gagliardetti d’Italia : La Roma

Laha quasi sempre fatto ricorso agli iconici colori giallo e rosso per i suoi. Tra i primi realizzati, negli anni Trenta, vi è un esemplare in campo bianco su cui è riportato lo stemma con il fascio littorio e la denominazione societaria.Negli anni Cinquanta si passa a stendardi in giallorosso e nel caso di incontri internazionali o amichevoli di rilievo viene aggiunto il ricamo della data della partita.Negli anni Sessanta, invece, si consolida l’utilizzo dello stemma societario, comunque impiegato anche negli anni precedenti e ad esso si associa anche l’iscrizione dell’annata.Dalla fine degli anni Sessanta e f ino alla metà dei settanta lautilizza, come colore principale, una particolare tonalità del rosso su cui campeggia lo stemma e la denominazione del club.