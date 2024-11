Anteprima24.it - Giunta, ok al Piano triennale dei Lavori pubblici: si punta su depurazione e rete fognaria

Tempo di lettura: 2 minutiLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane ildei.“Si tratta di un documento importante – spiega l’assessore Mario Pasquariello – poichè racchiude la programmazione. in tema di opere pubbliche, per il prossimo triennio e testimonia la ricchezza e la versatilità di quanto prodotto in termini progettuali e delle molte risorse, nazionali e europee, intercettate.In particolare per l’annualità 2025 voglio segnalare l’importanza di alcuni progetti, prima di tutto quelli sullae il completamento della. Ci saranno significativi interventi nelle contrade come l’adeguamento della strada comunale Olivola con estensione idrica, l’estensione dellaidrica aCappelle e la blla di collegamento tra la Statale Appia e la Tangenziale Ovest.