Gino Cecchettin sfuriata dopo il processo | il durissimo sfogo

Condanna all’ergastolo per Filippo Turetta, questa la richiesta del pm di Venezia Andrea Petroni. Con una memoria scritta e in due ore e mezza di requisitoria – con il 23enne reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Giuliapresente in aula in Corte d’Assise – l’accusa ha ripercorso passo per passo tutta la cronologia dei fatti. “L’ergastolo è da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante, le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L’ergastolo è il tributo che lo stato di diritto paga alla pena vendicativa“. È uno dei passaggi dell’arringa di Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta.la richiesta della condanna formulata da Petroni, ieri in Corte d’Assise a Venezia è stata la volta dell’arringa a difesa per Filippo Turetta., papà della 22enne Giulia, si è espresso sui suoi canali social sulla requisitoria in aula della difesa del 23enne.