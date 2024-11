Gaeta.it - Gallerie lungo la Frentana: progetto per la sicurezza stradale all’aquila passa al vaglio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La strada provinciale 12 “” è al centro di una proposta volta a migliorare lae l’accessibilità del tratto compreso tra il chilometro 17+755 e il chilometro 21+088. Il recente tavolo tecnico preliminare svoltosi nella sede della Provincia dell’Aquila ha messo in evidenza la necessità di realizzare ottoe di mettere inun’area da tempo soggetta a valanghe, un’urgente questione per le comunità locali e i turisti che frequentano la zona.Il confronto tecnico per un’infrastruttura più sicuraL’incontro, presieduto dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha visto la partecipazione di figure chiave, tra cui il dirigente del settore Viabilità, l’ingegnere Nicolino D’Amico, e il sindaco di Campo di Giove, Michele Di Gesualdo.