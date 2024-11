Così Mediaset blocca l’intervista di Andrea Giambruno a Belve

Leggi su Open.online

Francesca Fagnani aveva detto che voleva intervistare l’ex first gentlemen. Ma a quanto parestando. I vertici non vogliono firmare la liberatoria. E fonti di Cologno Monzese spiegano al Fatto Quotidiano il motivo: «Avete mai visto un calciatore che dà un’intervista a un giornale nemico parlando male della propria squadra?». Per questo il via libera non arriva. E la sensazione è che l’obiettivo sia quello di lasciar “galleggiare” la questione fino all’esaurimento delle puntate del programma di Rai2. Anche se a quanto pare l’ok al colloquio pubblico è arrivato da chi avrebbe avuto molto di più da ridire: Giorgia Meloni. L’accordo consensualeSecondo il quotidiano il primo timore dei verticiè proprio quello di mandarea raccontarsi in una trasmissione Rai contribuendoal successo della tv concorrente.