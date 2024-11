Ilgiorno.it - "Confidiamo nel nuovo Pgt"

Leggi su Ilgiorno.it

"Il consumo di suolo avanza. È un dato di fatto. Le aree non ancora edificate devono essere salvaguardate. Vogliamo sapere cosa pensano le forze politiche rispetto a questi problemi. Aspettiamo ilPiano di governo del territorio che non arriverà fino a che le edificazioni possibili con quello vecchio non saranno realizzate. Non ci si venga a dire che non c’è la possibilità e che l’amministrazione comunale ha le mani legate. Forse c’è ancora tempo per rimediare. Un esempio emblematico è l’area della ex fiera: prima era area per servizi e adesso questo disastro: ben due supermercati completamente inutili visto che in zona c’è già un’alta concentrazione di commerciale".