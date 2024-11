Romadailynews.it - Cina: panda ispirano dialogo globale su armonia tra uomo, natura

Chengdu, 27 nov – (Xinhua) – Durante i suoi 35 anni allo zoo di Pechino, Zhang Chenglin ha visto igiganti soprattutto come animali che necessitavano dei suoi servizi di veterinaria. Tuttavia, la sua prospettiva e’ cambiata ieri alla conferenza GlobalPartners 2024 (GPP), quando si e’ reso conto di quanto isiano diventati icone culturali e simboli della biodiversita’. “Igiganti sono stati un legame che unisce tutta l’umanita’ nel mondo per gli scambi culturali e il”, ha dichiarato Zhang, che ora si e’ ritirato dalla carica di vice direttore dello zoo. Il GPP, una piattaforma accademica, aperta e internazionale per ile lo scambio finalizzata a creare consenso e a pianificare congiuntamente la costruzione di una civilta’ ecologica, e’ stato inaugurato ieri a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.