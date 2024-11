Calciomercato.it - Champions League, serata amara per Juve e Bologna: pari bianconero, rossoblù sconfitti

Gli uomini di Thiago Motta pareggiano con brivido sul campo dell’Aston Villa, i felsinei perdono in casa contro il LilleSe la primadiera stata dolcissima per le italiane con tre vittorie in altrettante partite, non si può dire lo stesso della secondadella quinta giornata. Né lantus né ilsono riuscite a vincere., Thuram e Kin Aston Villa-ntus 0-0 (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri conquistano un pareggio sul complicato campo dell’Aston Villa in quella che era senz’altro la gara più complicata del turno per le compagini della Serie A. I felsinei invece non riescono ancora a trovare la prima storica vittoria di, anzi vengono battuti dal Lille e vedono complicarsi sempre più la possibile qualificazione con solo tre gare da giocare.