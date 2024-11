Biathlon Coppa del Mondo | Passler salterà le gare a Kontiolahti

Leggi su Sportface.it

Rebeccale primein programma a, in Finlandia, che apriranno ladel2024/2025 di. La 23enne altoatesina del Centro Sortivo Carabinieri è rimasta vittima di un attacco influenzale. Complice anche l’assenza di Lisa Vittozzi, al momento rappresenteranno i colori azzurri Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Michela Carrara e Dorothea Wierer fra le donne e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Daniele Cappellari in campo maschile. Il team dovrà riformulare le formazioni per le staffette di sabato 30 novembre (singola mista e mista), e domenica 1 dicembre (femminile).delleSportFace.