Beffa pensioni | quanto si perde sull’assegno con Quota 103

, per chi sceglie di andarci con103 arriva unadavvero non di poco: eccorispetto al suo assegno chi decide di percorrere questa strada.In materia di, il tema divisivo è sostanzialmente sempre lo stesso. Da una parte ci sono i giovani che lo vedono come una sorta di miraggio impossibile da raggiungere e lontanissimo nel tempo, come si suol dire. Dall’altra, invece, coloro che beneficiano di questo assegnano lamentano gli importi troppo bassi e che sono sempre meno adeguati rispetto al caro prezzi a cui stiamo assistendo da tantissimo tempo. E che riguardano ogni aspetto della nostra vita, a causa del rincaro delle materie prime e dell’inflazione.per chi usufruisce di103: ecco di che si tratta (Cityrumors.it)Esistono varie strade per poter accedere alla pensione ma una delle opzioni più accreditate e di cui più si è parlato di più nell’ultimo periodo è la cosiddetta103.