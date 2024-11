Sport.quotidiano.net - Basket femminile Serie B. Robbiano ha piazzato il poker con Broni. E adesso punta in alto

È arrivata la quarta vittoria su cinque partite per il, che ha superato l’ostacoloper 55-51. Decisive le prove balistiche di Angelica Sforza, che ha realizzato 14 punti, e di Chiara Discacciati, 11 per lei. "Abbiamo avuto un ottimo avvio e ci siamo portati avanti di sei lunghezze sul 16-10 del 10’ - spiega coach Marco Fumagalli -non ha mollato la presa nonostante avessimo giocato la mossa del pressing a tutto campo ed è rimasto in carreggiata. Nel terzo periodo siamo stati molto sciuponi, sbagliando tiri elementari da sotto canestro". A metà incontro, sul 40-40, tutto era ancora da definire. "Per fortuna nell’ultimo tempino siamo cresciuti sul piano dell’intensità e, con la grinta e la determinazione giusta, abbiamoun 7-1 che ha chiuso la pratica". E? "La classifica si fa interessante perché ci siamo allontanati dall’ultima piazza.