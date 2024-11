Lanazione.it - Bagno a Ripoli, giornata dedicata ai donatori di sangue al Santa Maria Annunziata

Firenze, 27 novembre 2024 - Per rinnovare una tradizione aziendale, il 30 novembre all’ospedalesi svolgerà un incontro interamente dedicato al tema della donazione dele al donatore. La, che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 17.30, è aperta a tutti i cittadini e volta a promuovere l'importanza della donazione diattraverso interventi informativi e formativi. In particolare sarà l’occasione per ringraziare iche rappresentano la vita per il territorio, permettendo di avere sempre una buona disponibilità diper i pazienti del presidio ospedalierooltre che dell’ambulatorio di medicina trasfusionale, punto di riferimento territoriale per i pazienti cronici trasfusione-dipendenti. Ai partecipanti all’evento, oltre all’occasione di far festa e ringraziare iin un bel momento collettivo, verrà illustrata l’attività svolta dal Centro Trasfusionale diretto da Franco Vocioni, dove vengono effettuate circa 4.