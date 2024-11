Lapresse.it - Australia, poliziotto condannato per omicidio dopo aver usato taser contro 95enne

Inun agente di polizia che usò ununa donna di 95 anni residente in una casa di riposo è stato dichiarato colpevole dicolposo.La condannaLa giuria ha giudicato Kristian James Samuel White colpevole20 ore di confronto. L’uomo, che è in libertà provvisoria, potrebbe esserea 25 anni di carcere.un processo durato otto giorni, la giuria ha respinto le argomentazioni degli avvocati di White, secondo cui l’uso delera una risposta proporzionata alla minaccia rappresentata da Nowland, che pesava circa 45 chili. Il pm ha sostenuto che l’uso delda parte di White è stato “assolutamente non necessario e ovviamente eccessivo“. White, 34 anni, ha detto alla giuria che gli era stato insegnato che qualsiasi persona che brandisse un coltello era pericolosa.