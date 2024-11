Dilei.it - Ascolti tv del 26 novembre, Lunetta Savino e Francesca Fagnani contro il Grande Fratello

La lotta per glitv si è fatta durissima il martedì sera. Rai 1 ha mandato in onda la seconda puntata di Libera, con, su Rai 2 sono tornate le interviste graffianti dia Belve. E il, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si trova in mezzo.La serata televisiva del 26è fatta di grandi donne. Dopo il successo della prima puntata,e Matteo Martari cercano il bis su Rai 1 con la fiction Libera. In questo secondo appuntamento Libera e Pietro indagano su Vanni Rosani, sospettato dell’omicidio, proprietario dello yacht club dove lavorava Bianca la sera della sua morte. Sotto torchio, in procinto di rivelare il mandante, Vanni viene trovato morto al porto di Trieste. La speranza di arrivare alla verità, tuttavia, non si esaurisce.