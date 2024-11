Gaeta.it - Arrestati due cittadini per resistenza a pubblico ufficiale a Santa Marinella: i dettagli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella serata di sabato, i Carabinieri della Stazione die della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo e una donna, italiani di 35 e 30 anni, residenti a Civitavecchia. Entrambi erano già noti alle forze di polizia e sono accusati di. Questa operazione è stata effettuata in risposta a una segnalazione per disturboricevuta attraverso il numero di emergenza 112. Il contesto dell’intervento dei CarabinieriI Carabinieri sono stati allertati per la presenza di due soggetti in piazza Civitavecchia a, i quali stavano creando un notevole disturbo. All’arrivo sul posto, le forze dell’ordine hanno notato che i due erano in evidente stato di alterazione psicofisica, molto probabilmente a causa dell’assunzione di alcol.