Andrea Carnevale a Pomeriggio5: "Vidi mio padre ammazzare mia madre con un'accetta"

“Avevo 14 anni ma ero già un ometto. Una volta si lavavano i panni al fiume e miaandava lì, a cento metri da casa mia. Una mattina c’erano tutte le donne, compresa mia sorella, miosi è svegliato, è sceso e l’ha ammazzata con. È stato un grande dolore“. Inizia così il racconto di, ex calciatore e attuale dirigente dell’Udinese, che – intervistato oggi da Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque – ripercorre la tragica esperienza di quando, a soli 14 anni (ora ne ha 63), vide iluccidere suaa colpi di accetta e, dopo cinque anni, togliersi la vita davanti ai suoi occhi.Il dirigente del club friulano, nonchè ex marito di Paola Perego, ha raccontato l’esperienza che ha vissuto in prima persona:Sono molto orgoglioso di parlare di questa storia in televisione, perché dopo cinquant’anni penso sia l’ora di raccontarla e di far capire agli uomini che oggi ammazzano le loro mogli che è ora di smetterla.