Davidemaggio.it - Amici 24, anticipazioni decima puntata: Briga, Nigiotti e J-Ax ospiti

E’ stata registrata oggi pomeriggio ladi24, in onda su Canale 5 domenica 1° dicembre 2024. Ecco chi sono glie come sono andate le sfide e le gare previste.24: gliMaria De Filippi ha accolto in studio gli ex allievied Enrico, usciti con i loro nuovi singoli rispettivamente Vieni con me e Tu sei per me. Tra i giudici della, J-Ax ha giudicato la gara di canto, mentre Federica Abbate e Charlie Rapino sono stati chiamati per le sfide di canto (entrambe di Luk3).24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – la sfida prevista indi Teodora è saltata poiché la ballerina era impossibilitata fisicamente.