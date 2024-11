Universalmovies.it - Wicked | Recensione del musical con Ariana Grande

L’attesa è terminata:arriva nelle sale italiane distribuito da Universal Pictures. Il famosodi Broadway arriva al cinema con le interpretazioni dinei panni di Glinda e Cynthia Revino in quelli di Elphaba, dirette da Jon M. Chu.Il film – diviso in due parti – è ispirato dall’omonimodi Winnie Holzman, basato a sua volta sul romanzo “Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta” di Gregory Maguire (sorta di rivisitazione de Il Mago di Oz dalla prospettiva delle streghe). La sceneggiatura è stata firmata da Winnie Holzman e Stephen Schwartz, il compositore/librettista dell’opera originale.Prima del Kansas, prima di Dorothy e delle sue scarpette rosse che attraversano la Città di Smeraldo sul sentiero dorato, esistevano due giovani donne che erano amiche: Glinda e Elphaba.