Una nuova cultura del caffè

Per molti è il primo rituale del mattino, per altri un immancabile fine pasto; presente nelle colazioni di tutto il mondo (to stay o to go), ma soprattutto simbolo di un’accoglienza domestica e di una convivialità estemporanea tutta italiana, in cui l’espresso è un pretesto per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme. Ilè da tempo al centro di una rivoluzione che lo ha finalmente liberato dai vincoli della moka e della tazzina, per trasformarlo in una specialità declinabile in varie ricette (si vedano le ricerche su origini, varietà, estrazioni e le sperimentazioni in fatto di specialty coffee) e in un ingrediente sempre più apprezzato anche in miscelazione e nelle preparazioni salate della cucina contemporanea.Oggi sono sempre più numerosi gli chef e i barman che utilizzano ilcome ingrediente per le loro creazioni in cucina o dietro il bancone, esaltandone le peculiarità e sfruttandone le caratteristiche gustative, spesso con risultati inaspettati.