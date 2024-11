Calciomercato.it - Ultima chiamata per Fonseca: il Milan ha già il nome del sostituto

Il tecnico portoghese ha due gare per tenersi stretta per la panchina rossonera: la società ha pronto il ribaltoneUn pareggio che ha scontentato tutti. I fischi dei tifosi, le parole nette di, ora anche la reazione della società. Lo 0-0 trae Juventus ha lasciato il segno in casa rossonera ed ora toccherà al campo cancellare il ricordo di quella partita, uno spettacolo che lo stesso allenatore portoghese ha definito non all’altezza.per: ilha già ildel(LaPresse) – Calciomercato.itnel post gara è stato chiaro, spiegando che la squadra è mancata in coraggio e voglia di provare la giocata, ha evitato gli uno contro uno, fondamentali quando si affronta una difesa ben organizzata come quella di Thiago Motta. Una prestazione sonoramente fischiata da San Siro, ma poco gradita anche ai piani alti della società.