Teo Mammucari educazione sentimentale senza filtri né tabù | Ho scoperto il sesso a 13 anni sul bus

Milano – L’uomo può pure togliersi dalle Iene. Ma non puoi togliere la iena dall’uomo. Specie dopo trent’in completo scuro. E quel piglio cinico, irriverente, poco addomesticabile. Teoquindi rimane se stesso. Con ela maschera. Ma cambiano gli orizzonti. E nell’attesa di ritrovarlo su RaiDue con “Lo spaesato”, va per teatri con “Appuntamento al buio”. Una stand-up. Dove si racconta die di. Per ridere di sé e del mondo. Il 29 al Villoresi di Monza e l’8 dicembre al Manzoni di Milano. Teo, cos’è allora questo appuntamento al buio? “È quello che succede ogni sera con il pubblico a teatro, dove ci si ritrova insieme da sconosciuti. Ma è anche la condizione di chi cerca di capirci qualcosa della sessualitàche nessuno gli abbia insegnato nulla e pensando che le informazioni passino dai siti porno”.