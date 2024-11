Tell Me Lies la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

Me, ladelIldiMesi conclude con Stephen (Jackson White) che sciocca Lucy (Grace Van Patten) in due momenti diversi. Basata sul romanzo di Carola Lovering, la prima stagione diMeè ambientata principalmente nel 2007-2008. Si svolge durante il primo anno di Lucy al Baird College di New York, mentre Stephen è al terzo anno. La stagione si conclude con la partecipazione di Lucy e Stephen, che non si vedono da quattro anni, al matrimonio dei loro amici Bree (Catherine Missal) ed Evan (Branden Cook) nel 2015.IldiMevede Lucy sconvolta dalle conseguenze della lettera che ha scritto e inviato in forma anonima all’amministrazione del Baird College, chiedendo di indagare sulla morte per incidente stradale della sua compagna di stanza Macy (Lily McInery).