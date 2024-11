Ilfattoquotidiano.it - Special Stage, sul palco dello Zelig a Milano la finale degli artisti che si sono esibiti negli ospedali e in carcere

Sabato 30 novembre, alle ore 21:00, lo storicodi(Viale Monza 140) ospiterà ladi, la rassegna che da undici anni porta la musica nei luoghi dove è più necessaria, come glie, da quest’anno, anche i carceri. Dieciemergenti si sfideranno per conquistare il premio di 10.000 euro, messo in palio da Nuovo Imaie per la realizzazione di un tour. Inoltre, uno dei finalisti avrà l’opportunità di entrare nel programma Breakthrough, dedicato alla promozione di nuovi talenti, grazie al supporto di Amazon Music, partner ufficiale del progetto.A valutare i partecipanti sarà una giuria composta da figure di spicco del panorama musicale italiano: Luca De Gennaro (MTV, Radio Capital), presidente storico della giuria, Lodovica Comello, Eugenio Cesaro (Eugenio in Via di Gioia), Cesareo (Elio e Le Storie Tese), Raffaele Razzini (Warner Music), Giovanni Malacarne (Amazon Music), Elena De Vito (OTR Live), Gabriele Compierchio (Sugar Music), Dario Falcini (Rockit), Gianvito Casadonte (Magna Graecia Festival) e Sabino Mogavero (Nuovo Imaie).